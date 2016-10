BP gibt Bohrpläne für Große Australische Bucht auf

Der britische Energieriese BP hat überraschend seine Pläne für Probebohrungen in der artenreichen Großen Australischen Bucht aufgegeben. Das Vorhaben passe nach einer Überarbeitung der BP-Förderstrategie nicht mehr ins Portfolio, sagte die zuständige Managerin Claire Fitzpatrick heute. Umweltschützer begrüßten die Entscheidung.

In der Großen Australischen Bucht an der Südküste des Landes leben unter anderem Wale, Robben, Delfine und Pinguine. Auch Seeadlern und Albatrossen bietet die Region eine Heimat. BP wollte dort an vier Stellen Probebohrungen vornehmen, um festzustellen, ob sich dort größere Mengen an Erdöl oder Erdgas fördern lassen. Umweltschützer stellten sich von Anfang an gegen das Vorhaben des Konzerns.

BP hätte niemals auf die Idee kommen sollen, überhaupt in solch „unberührter Natur“ nach Öl zu suchen, so Greenpeace. Dass der Konzern das Vorhaben nun aufgebe, sei eine gute Nachricht insbesondere für die Anrainer der Bucht „wie Touranbieter, Austernzüchter und Fischer, die für ihren Lebensunterhalt auf sie angewiesen sind“. Greenpeace forderte die Regierung auf, auch alle weiteren Probebohrungen in dem Gebiet zu untersagen.