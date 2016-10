Streit über Syrien: Putin könnte Paris-Reise verschieben

Der Streit über das russische Vorgehen im Syrien-Konflikt führt zu schweren Verwerfungen zwischen Moskau und Paris. Nach Angaben der französischen Präsidentschaft von heute will der russische Staatschef Wladimir Putin eine für kommende Woche geplante Paris-Reise verschieben.

Der Elysee habe dem Kreml anlässlich des geplanten Besuchs eine mögliche „Arbeitssitzung“ mit Frankreichs Präsident Francois Hollande und Putin zum Bürgerkrieg in Syrien angeboten. Daraufhin habe die russische Regierung Paris wissen lassen, dass die Reise verschoben werden solle.

Noch keine Bestätigung von Moskau

Putin sollte am 19. Oktober zur Einweihung einer orthodoxen Kathedrale nach Paris reisen. Gestern sagte Hollande in einem Interview, er wisse noch nicht, ob er Putin dann empfangen werde. Die französische Regierung hatte nach den Bombenangriffen syrischer und russischer Einheiten auf die syrische Stadt Aleppo von „Kriegsverbrechen“ gesprochen.

Der russische Botschafter in Frankreich, Alexander Orlow, brachte derweil ein mögliches Treffen zum Ukraine-Konflikt in Berlin ins Spiel. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel habe für den 19. Oktober zu einem Abendessen in Berlin im sogenannten Normandie-Format eingeladen, sagte Orlow heute dem französischen Sender Europe 1.