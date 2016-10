Trump droht Clinton mit weiteren Untergriffen

Der wegen seiner abfälligen Äußerungen über Frauen unter Druck geratene US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump droht seiner Widersacherin Hillary Clinton mit weiteren persönlichen Attacken. „Wenn sie noch mehr Aufnahmen mit unangemessenen Äußerungen veröffentlichen wollen, werden wir auch weiterhin über unangemessene Dinge reden, die Bill und Hillary Clinton tun“, sagte Trump gestern (Ortszeit) bei einer Wahlkampfveranstaltung in Pennsylvania. „Da gibt es viele Dinge, Leute.“

Trump war wegen einer Videoaufzeichnung aus dem Jahr 2005 in Bedrängnis geraten, in der er damit prahlt, sich als Prominenter gegenüber Frauen alles erlauben zu können. Bei dem aggressiv ausgetragenen zweiten Fernsehduell zwischen Trump und Clinton in der Nacht auf gestern waren die sexistischen Äußerungen eines der zentralen Themen.

TV-Duell: Trump bleiben nur Beleidigungen

Erstaunlich war - neben Clintons Taktik im Umgang mit den Attacken - beim TV-Duell, dass Trump offenbar nicht mehr um unentschlossene Wähler kämpfen will. Stattdessen wird er in den verbleibenden 30 Tagen im Rennen um das Weiße Haus wohl alles auf eine Karte setzen und sich auf seine erhofften Kernwählerschichten konzentrieren - um den Preis von noch mehr verbrannter Erde überall sonst.

Republikaner Ryan straft Trump ab

Der mächtige Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses, der Republikaner Paul Ryan, hat unterdessen offensichtlich endgültig die Geduld mit Trump verloren. Ryan habe mehreren Abgeordneten in einem Telefongespräch gesagt, er wolle Trump nicht mehr verteidigen und sich stattdessen auf die Kongresswahlen konzentrieren, berichteten US-Medien unter Berufung auf informierte Kreise.

Der Vorsitzende der Republikaner, Reince Priebus, betonte nach Angaben von zwei Mitgliedern des nationalen Organisationsgremiums der Partei, dass die Führung nicht mit Trump gebrochen habe.

„Wir sind vollständig an Bord“, sagte eine der Personen, die anonym bleiben wollte. Das Gremium, das unter anderem das Sammeln von Wahlkampfspenden koordiniert, werde sich uneingeschränkt dafür einsetzen, dass Trump die Wahl in knapp einem Monat gegen Clinton gewinnen werde.