Streit über Syrien: Putin sagt Besuch in Paris ab

Der russische Präsident Wladimir Putin hat überraschend einen Besuch in Paris am 19. Oktober abgesagt. Moskau warte, bis der Zeitpunkt für den französischen Präsidenten Francois Hollande günstig sei, sagte Kreml-Sprecher Dimitri Peskow heute in Moskau der Agentur Interfax zufolge.

Zuletzt hatte es große Differenzen zwischen Russland und Frankreich über den Syrien-Konflikt gegeben. Beide UNO-Vetomächte hatten am Wochenende im Weltsicherheitsrat gegenseitig Resolutionsentwürfe abgelehnt. Die französische Regierung hatte aufgrund der Bombenangriffe syrischer und russischer Einheiten auf die syrische Stadt Aleppo von „Kriegsverbrechen“ gesprochen.