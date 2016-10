„Der junge Papst“ bekommt zweite Staffel

Nachdem er bei den 73. Filmfestspielen in Venedig seine TV-Serie „Der junge Papst“ mit Jude Law vorgestellt hat, will sich der italienische Oscar-Preisträger Paolo Sorrentino weiterhin mit dem Thema beschäftigen. Der Regisseur kündigte an, dass er am zweiten Teil der Serie arbeite. Ob der britische Schauspieler Law weiterhin den umstrittenen Papst Pius XIII. spielen wird, wollte Sorrentino nicht enthüllen.

