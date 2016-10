Zwei mutmaßliche IS-Mitglieder in Spanien verhaftet

Die spanische Polizei hat zwei mutmaßliche Mitglieder der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) festgenommen, die für die Dschihadisten neue Mitglieder angeworben haben sollen. Den Männern werde zudem vorgeworfen, über das Internet propagandistisches Material verbreitet zu haben, teilte das Innenministerium heute in Madrid mit.

Die gebürtigen Marokkaner mit Wohnsitz in Spanien seien „voll in die IS-Struktur integriert“ gewesen und hätten deren Anführer Abu Bakr al-Bagdadi die Treue geschworen, hieß es in einer Mitteilung. Sie seien in der Stadt Gijon am Golf von Biskaya und in San Sebastian im Baskenland gefasst worden.

Erst Ende September waren bei einer Polizeiaktion in Spanien, Belgien und Deutschland fünf mutmaßliche IS-Anhänger festgenommen worden. Bei den Verdächtigen handelte es sich um vier Spanier und einen Marokkaner, die ebenfalls über das Internet Botschaften „mit radikalem Charakter“ verbreitet haben sollen.