Frankreichs erste Fixerstube öffnet in Paris

In Paris öffnet die erste Fixerstube Frankreichs. Gesundheitsministerin Marisol Touraine und die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo besuchten heute die Einrichtung in der Nähe des Nordbahnhofs. Ab Freitag sollen sich dort die ersten Drogenabhängigen unter medizinischer Aufsicht Rauschmittel spritzen können.

Touraine nannte die Eröffnung der Einrichtung eine wichtige Etappe im Kampf gegen den Drogenmissbrauch. Damit gehe eine lange politische Auseinandersetzung zu Ende. In Frankreich regelt seit dem vergangenen Dezember ein Gesetz die kontrollierte Verabreichung von Drogen.

Die Pariser Einrichtung namens Gaia befindet sich in einem Krankenhaus im 10. Arrondissement. In den Räumen können sich die Konsumenten selbst mitgebrachte Rauschmittel verabreichen und medizinische Beratung in Anspruch nehmen. Auch die Stadt Straßburg im Elsass plant in Kürze die Eröffnung eines solchen Zentrums.