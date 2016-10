Sahelzone: USA weiten Drohnenkrieg aus

Die USA schätzen die Terrorgefahr, die von islamistischen Extremistengruppen in der afrikanischen Sahelzone ausgeht, offenbar größer als bisher ein. Eine neue Drohnenbasis im Zentrum Nigers, in der Stadt Agadez, gilt daher als Kampfansage an die Islamisten.

Rund 17 größere extremistische Gruppierungen und Milizen wie etwa Boko Haram sind laut US-Verteidigungsministerium in dem Gebiet tätig. Die USA setzen nun auf verbesserte Drohnen mit größerer Reichweite, um die Islamisten zu besiegen.

