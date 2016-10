Städte wachsen schneller als Verkehrssysteme

Die Großstädte in aller Welt wachsen schneller als ihre Verkehrssysteme - und tragen damit zunehmend zur globalen Klimaerwärmung bei. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie, die das New Yorker Institut für Verkehr und Entwicklungspolitik (ITDP) am Dienstag veröffentlichte.

Mehr dazu in science.ORF.at