54. Viennale: Kurztrip durch das Festivalprogramm

Ohne Christopher Walken, dafür mit einem Plakatsujet, das mindestens ebenso geheimnisvoll wie der US-Schauspieler ist, geht die Viennale in die 54. Runde. Mit einem Tag weniger (20. Oktober bis 2. November) will sich das Filmfest überschaubarer als im Vorjahr präsentieren.

Direktor Hans Hurch kürzt den erst vor wenigen Jahren hinzugekommenen Zusatztag und strafft das Programm: Insgesamt werden rund 30 Filme weniger gezeigt - umfangreich bleibt das Filmfest dennoch.

Oscar-Anwärter macht den Anfang

Den Anfang als Eröffnungsfilm macht mit „Manchester by the Sea“ gleich ein Oscar-Anwärter, der bei seiner Premiere im Rahmen des Sundance Festivals in den USA für Jubel sorgte. Damien Chazelles „La La Land“ bildet den Abschluss.

Nicht fehlen dürfen Siegerfilme der großen internationalen Festivals dieses Jahres: Das mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnete, fast vierstündige Drama „The Woman Who Left“ des philippinischen Regisseurs Lav Diaz, dem heuer viel Platz eingeräumt wird, ist ebenso im Programm wie Ken Loachs mit der Goldenen Palme bedachtes, berührendes Sozialdrama „I, Daniel Blake“.

