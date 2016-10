EU-Parlament nominiert Anwärter für Sacharow-Preis

Der ehemalige Chefredakteur der türkischen Zeitung „Cumhuriyet“, Can Dündar, die jesidische Menschenrechtsaktivistin Nadia Murad und der Vertreter der Krimtataren, Mustafa Dschemilew, sind in der Endrunde für den diesjährigen Sacharow-Preis des Europaparlaments.

Sie wurden heute von den Mitgliedern der Ausschüsse für Außenpolitik und Entwicklung nominiert, wie eine Sprecherin der grünen Fraktion in Brüssel mitteilte. Das letzte Wort haben nun der Präsident des Parlaments, Martin Schulz (SPD), und die Vorsitzenden der acht Fraktionen. Sie wollen sich am 27. Oktober in Straßburg auf einen Preisträger einigen.