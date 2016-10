WHO-Vorstoß für „Zuckersteuer“

Zur Bekämpfung von Übergewicht fordert die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Sondersteuern auf zuckerhaltige Getränke. Es gebe vermehrt Belege dafür, dass dadurch der Konsum solcher Getränke gebremst werde, erklärte die WHO heute in Genf.

Die WHO-Empfehlung folgt auf ein Treffen von Steuerexperten im vergangenen Jahr, die den Auftrag hatten, verschiedene Belege und Fallstudien aus mehreren Ländern zu prüfen. Ziel war es festzustellen, welche Vorgehensweise am besten hilft, die Quote übergewichtiger Menschen zu senken.

Laut WHO führte etwa 2014 eine neue Steuer auf stark zuckerhaltige Getränke in Mexiko mit Preissteigerungen von zehn Prozent zu einer Minderung des Konsums um sechs Prozent. Besonders wirksam seien Steuern, die den Preis von zuckerhaltigen Softdrinks um 20 Prozent oder mehr anheben, erläuterte die WHO. Eine Preiserhöhung um ein Fünftel führe dazu, dass im entsprechenden Land ein Fünftel weniger dieser Getränke konsumiert werde.

Heute ist Welt-Adipositas-Tag

Nach Schätzung der WHO ist weltweit einer von drei Erwachsenen übergewichtig. Mehr als eine halbe Milliarde Menschen seien sogar fettleibig. Im vergangenen Jahr schätzte die Organisation, dass auch etwa 42 Millionen Kinder unter fünf Jahren übergewichtig oder fettleibig sind. Um auf die grassierende Fettleibigkeit aufmerksam zu machen, wurde der 11. Oktober zum Welt-Adipositas-Tag erklärt.