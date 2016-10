Instagram-Star Serrano stirbt bei Stuntversuch

Der 25-jährige Instagram-Fotograf Christopher Serrano ist bei einem Unfall mit der New Yorker U-Bahn ums Leben gekommen. Wie die „New York Post“ berichtete, habe Serrano versucht, auf das Dach einer fahrenden U-Bahn zu klettern. Er sei dabei verunglückt, seine Leiche habe man in der Nähe eines Stationsausgangs in Brooklyn gefunden.

How did we get so cold? A photo posted by NYC | HeavyMinds (@heavy_minds) on Aug 30, 2016 at 5:44pm PDT

Serrano war für seine Aufnahmen auf der Fotoplattform Instagram bekannt. Unter dem Namen @heavy_minds veröffentlichte er beeindruckende Bilder der Millionenmetropole New York. Für viele seiner Fotos nahm Serrano auch Risiken auf sich, etliche Bilder entstanden durch waghalsige Stunts. Auf Instagram trauerten Fans nach Bekanntwerden von Serranos Tod.