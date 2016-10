Moschino: Ärger mit Handel wegen Drogendesigns

Die italienische Modemarke Moschino zog bei der diesjährigen Mailänder Modewoche mit eigenwilligen Tablettendesigns die Aufmerksamkeit auf sich. In der Sommerkollektion 2017 ließ Designer Jeremy Scott die Models mit Kreationen und Prints aufmarschieren, die Pillen und andere Medikamente zeigten. Mit dabei waren auch Taschen in Form von Tablettenbehältern und Handycases mit dem Aussehen von Tablettenverpackungen. Damit wollte Scott an die exzessiven 1980er Jahre erinnern. Der Slogan zur Kollektion lautete: „Just Say MoschiNO“, in Anlehnung an eine Anti-Drogen-Kampagne.

Die Designs sorgten für Aufregung bei Anti-Drogen-Aktivisten, auch eine Onlinepetition gegen den Verkauf der Kollektion beim US-Händler Saks Fifth Avenue wurde aufgesetzt.

Die US-Kaufhaus- und Versandkette Nordstrom zog auch tatsächlich die Kollektion aus dem Sortiment. Man habe die Sorgen der Kunden berücksichtigt, hieß es laut „LA Times“.