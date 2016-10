„Project Como“: Amazon plant Lebensmittelläden

Der weltgrößte Internethändler Amazon will einem Zeitungsbericht zufolge künftig verstärkt auf Offlinegeschäfte setzen. Der US-Konzern aus Seattle plane die Eröffnung kleiner Läden für Lebensmittel, berichtete das „Wall Street Journal“ heute unter Berufung auf eingeweihte Kreise.

Zudem bereite der Konzern den Einsatz von Drive-in-Stationen vor, an denen Kunden mit dem Auto vorfahren und Lebensmittellieferungen abholen könnten. Zu diesem Zweck entwickele Amazon derzeit eine Technik zur Erkennung von Nummernschildern, durch die Wartezeiten verkürzt werden sollen.

Dem unbestätigten Bericht nach wird der Plan intern als „Project Como“ bezeichnet und soll zunächst Teil des bisher nur in den USA und London verfügbaren Angebots Amazon Fresh sein. Dabei handelt es sich um eine 15 Dollar (13,4 Euro) pro Monat teure Zusatzoption für Prime-Abonnenten. Mit dem Vorstoß in den klassischen Einzelhandel würde Amazon den Druck auf Branchengrößen wie Walmart oder Target verstärken, die bereits unter der verschärften Onlinekonkurrenz leiden. Amazon hatte in den USA bereits einige Buchläden eröffnet.