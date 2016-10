WM-Qualifikation: Deutschland gegen Nordirland „on fire“

Bei der Europameisterschaft in Frankreich ist Nordirland auch dank des Hypes rund um Ersatzstürmer Will Grigg und dessen Fanhymne „on fire“ gewesen. Bei der EM gab es dann auch nur eine knappe 0:1-Niederlage gegen Deutschland.

In der WM-Qualifikation heute in Hannover sind die Rollen jedoch mittlerweile vertauscht. Deutschland ist nach zwei 3:0-Siegen zum Auftakt der Gruppe C bereits in WM-Form und erwartet sich selbst gegen defensive Briten die nächste Gala.

