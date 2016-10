Warnung vor Anschlägen in Bangkok und auf Flughäfen

Die thailändische Militärjunta hat heute zu Ruhe aufgerufen, nachdem die Polizei vor einem erhöhten Risiko vor Anschlägen in der Hauptstadt Bangkok, insbesondere auf Flughäfen, gewarnt hatte. In einem der Presse übermittelten Kommunique hieß es ohne nähere Angaben, eine nicht identifizierte Gruppe habe Anschläge in Bangkok zwischen 25. und 30. Oktober geplant.

Als mögliche Anschlagsziele wurden auch „Einkaufszentren, Parkgaragen und Touristenattraktionen“ genannt, meldete die Nachrichtenagentur AFP. Im August hatte eine Bombenserie Touristenorte erschüttert.

Außenministerium: Erhöhtes Risiko

Für das österreichische Außenministerium besteht für den Großteil Thailands schon seit Längerem ein erhöhtes Sicherheitsrisiko (Sicherheitsstufe 2), für den Landessüden Sicherheitsstufe 3 (Hohes Risiko).

„Aufgrund wiederholter Bombenanschläge in Thailand - in Bangkok waren im August 2015 das Touristenviertel und im Februar 2015 ein Einkaufszentrum von Anschlägen betroffen, im April 2015 fand ein Bombenanschlag in Koh Samui statt - ist weiterhin Vorsicht geboten“, heißt es auf der Ministeriumswebsite.