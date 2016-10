Syrer feiern Festnahme von Terrorverdächtigem in Chemnitz

Nach der Festnahme des Terrorverdächtigen von Chemnitz im deutschen Bundesland Sachsen werden nun Details über den Hergang bekannt. Denn die Übergabe des gefesselten 22-jährigen Syrers Dschaber al-Bakr durch drei Landsleute an die Polizei hat eine bemerkenswerte Vorgeschichte: So war der Fahndungsaufruf von syrischen Flüchtlingen auf Facebook hundertfach geteilt worden, wodurch wohl auch jene drei Syrer auf den Terrorverdächtigen aufmerksam wurden und entsprechend handelten. Das zur Freude vieler in Deutschland lebender Syrer: Sie feiern die Festnahme.

