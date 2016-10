Kritik an laschen Kindergartenkontrollen in Wien

Die Diskussion rund um die Kindergärten in Wien reißt nicht ab. So zeigt ein Prüfbericht des Stadtrechnungshofes massive Kontrollmängel der MA 10 auf. Auch an den Kontrollen der MA 11 gibt es Kritik von der Wiener ÖVP.

