Adventmärkte als potenzielle Gefahr für Hofburg-Wahl

Wo ein Wahllokal, da eine Verbotszone: Ansammlungen sind dort am Wahltag verboten. Die Bürger sollen ungestört von ihrem demokratischen Recht Gebrauch machen können. Wahlwerbung ist daher in der Nähe am Tag des Urnengangs strikt untersagt. Doch Wahllokale sind meist in Gemeindeämtern oder Schulen untergebracht - und die Plätze davor sind beliebte Standorte von Adventmärkten.

Mehr dazu in news.ORF.at/beingpresident