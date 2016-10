Zahlreiche Tote bei Angriff auf schiitische Moschee in Kabul

Bei einem Anschlag in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind gestern mindestens 14 Menschen getötet worden. Zumindest 36 weitere Menschen seien verletzt worden, als mehrere Bewaffnete am Vorabend des Aschura-Festes eine schiitische Moschee attackierten, teilte das Innenministerium mit.

Die Angreifer eröffneten nach Angaben der Polizei das Feuer und warfen mehrere Handgranaten in die Menge der schiitischen Pilger, die sich im Schrein von Karte Sachi nahe der Universität Kabul zu den Aschura-Feierlichkeiten versammelt hatten.

Wichtigstes religiöses Fest der Schiiten

Laut Behörden wurde mindestens einer der Angreifer getötet. Sondereinsatzkräfte seien kurzzeitig in den Schrein eingedrungen, um nach weiteren Angreifern zu suchen. Zunächst bekannte sich niemand zu dem Angriff. Die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) hatte am 23. Juli einen verheerenden Anschlag auf eine Demonstration der schiitischen Minderheit der Hasara in Kabul verübt, bei dem 84 Menschen getötet worden waren.

Das Aschura-Fest ist der wichtigste schiitische Festtag. Weltweit gedenken Schiiten bei dem Fest des Martyriums von Imam Hussein, einem Enkel des Propheten Mohammed, der im Jahr 680 in der Schlacht von Kerbela im heutigen Irak von dem sunnitischen Kalifen Jasid getötet worden war. Die Schlacht von Kerbela besiegelte die Spaltung der Muslime in Schiiten und Sunniten.