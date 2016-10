D: Verfassungsrichter verhandeln über CETA-Anträge

Die Gegner des Freihandelsabkommens CETA versuchen heute vor dem deutschen Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, ein vorläufiges Inkrafttreten zu verhindern. Verhandelt wird über mehrere Eilanträge gegen das kurz vor der Unterzeichnung stehende Abkommen der EU mit Kanada. Die CETA-Gegner halten das Abkommen für verfassungswidrig, weil es aus ihrer Sicht demokratische Prinzipien untergräbt und den Umwelt- und Konsumentenschutz schwächt.

Die Kläger wollen erreichen, dass die Richter die deutsche Bundesregierung verpflichten, bei den entscheidenden Abstimmungen im EU-Ministerrat am 18. Oktober mit Nein zu stimmen. Andernfalls würde das Abkommen Ende des Monats unterzeichnet werden und nach Zustimmung des EU-Parlaments bereits in weiten Teilen in Kraft treten.