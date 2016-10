85 Länder im Rennen um den Auslands-Oscar

85 Länder bewerben sich für 2017 um den Oscar in der Sparte „nicht-englischsprachiger Film“. Dies teilte die Oscar-Akademie gestern im kalifornischen Beverly Hills mit. Im vorigen Jahr hatten nur 81 Länder ihre Beiträge für den sogenannten Auslands-Oscar eingereicht. Bei den Kandidaten für die 89. Oscar-Verleihung ist erstmals ein Beitrag aus dem Jemen dabei.

Am 24. Januar gibt die Academy of Motion Picture Arts and Sciences bekannt, welche fünf Filme in die Endauswahl kommen. Die Preisverleihung geht dann am 26. Februar über die Bühne.