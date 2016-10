Mädchen durch Kohlenmonoxid im Schlaf erstickt

Zwei Mädchen aus Oberösterreich sind in Tschechien im Schlaf an Kohlenmonoxid erstickt, so ein Bericht der „Kronen Zeitung“. Die Mädchen, sieben und elf Jahre alt, waren gemeinsam mit ihrem vierjährigen Bruder am Wochenende zu Besuch bei ihrer aus Tschechien stammenden Mutter.

Das Unglück passierte in einem Einfamilienhaus in Cesky Krumlov (Krumau). Ersten Informationen zufolge dürfte bei einem Stromgenerator ein Defekt aufgetreten sein. Giftiges Kohlenmonoxid soll dann im Haus verströmt sein.

Die Familie, die ihren Hauptwohnsitz im Bezirk Urfahr-Umgebung hat, dürfte schon geschlafen haben. Nicht nur die Mutter und ihre Kinder, sondern auch zwei weitere Männer schliefen in dem Haus, so der Bericht. Einer von ihnen stellte offenbar die Vergiftung fest. Er deutete die Vergiftungssymptome Kopfweh und Übelkeit richtig und schlug Alarm. Die Polizei stellte eine extrem hohe Kohlenmonoxid fest.

