83-Jährige in Wohnung überfallen

In Wörgl (Tirol) ist gestern Abend eine 83-jährige Pensionistin in ihrer Wohnung überfallen und ausgeraubt worden. Die Frau liegt mit schweren Kopfverletzungen in der Klinik Innsbruck. Eine 49-Jährige gilt als Tatverdächtige, sie wird derzeit vernommen.

