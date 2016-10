Wildschweinplage in Eisenstadt

Wildschweine verwüsten in Eisenstadt ganze Gärten. In den Siedlungen am Stadtrand wird der Ruf nach einem gezielten Abschuss der Wildschweine laut, aber die Jägerschaft sieht keine Möglichkeit einzugreifen.

Mehr dazu in oesterreich.ORF.at