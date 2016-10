WM-Qualifikation: DFB-Team stürmt zu nächstem Sieg

Weltmeister Deutschland hat sich auch am dritten Spieltag der WM-Qualifikation keine Blöße gegeben. Die Mannschaft von Joachim Löw feierte gestern einen lockeren Heimsieg gegen Nordirland und führt die Gruppe C nach drei Spielen damit ohne Punkteverlust und Gegentor an. Julian Draxler und Sami Khedira hatten die Gastgeber in Hannover bereits nach wenigen Minuten mit einem Doppelschlag auf Erfolgskurs gebracht. Dagegen musste sich England im Topspiel der Gruppe F gegen Slowenien mit einem Remis zufriedengeben.

Mehr dazu in sport.ORF.at