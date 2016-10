Schuldig oder nicht schuldig?

Terroristen haben ein Passagierflugzeug entführt und drohen, es in ein voll besetztes Stadion stürzen zu lassen. Ein Pilot der deutschen Bundeswehr schießt die Maschine entgegen dem Befehl seiner Vorgesetzten ab. Nun muss sich Major Koch (Florian David Fitz) vor Gericht verantworten - und das Publikum sitzt auf der Schöffenbank. In der TV-Adaption von Ferdinand von Schirachs Theaterstück „Terror“ (Montag, 20.15 Uhr in ORF2) sollen die Fernsehzuseher per Televoting über Schuld oder Unschuld des Angeklagten bestimmen. Im Anschluss wird das Ergebnis in einer TV-Diskussionssendung, an der unter anderen Justizminister Wolfgang Brandstetter teilnimmt, aufgearbeitet.

