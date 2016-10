Klimts „Kuss“ zum Anfassen im Belvedere

Das Klimt-Gemälde „Der Kuss“ wird am Tag des Weißen Stocks am 15. Oktober im Wiener Belvedere ein ungewöhnliches Kunsterlebnis ermöglichen. Sehbehinderte können das Bild, das in ein interaktives Relief übergeführt wurde, ertasten.

