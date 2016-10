UNO warnt vor Eskalation der Gewalt in DR Kongo

Nach Massenprotesten und Gewaltausbrüchen in der Demokratischen Republik Kongo (DR Kongo) haben die Vereinten Nationen (UNO) vor einer Eskalation der Lage gewarnt. Die „extrem instabile“ politische Lage überschreite die Kapazitäten der Friedensmission, teilte die UNO mit.

Die Blauhelme könnten angesichts des Ausmaßes der Gewalt den Schutz der Bevölkerung nicht gewährleisten, sagte der Leiter der UNO-Mission in der DR Kongo, Maman Sambo Sidikou. Rund 20.000 Blauhelme sind laut UNO-Angaben in dem zentralafrikanischen Land stationiert.

Sidikou forderte den UNO-Sicherheitsrat auf, den politischen Dialog zu unterstützen und mit regionalen Partnern zusammenzuarbeiten. Ohne Lösung in Sicht nehme die Gewalt zu, sagte Sidikou. „Wenn diese Entwicklung andauert, dann ist ein großflächiger Gewaltausbruch unausweichlich.“

In den vergangenen Wochen war es mehrfach zu blutigen Ausschreitungen bei Demonstrationen gegen eine Verschiebung der Präsidentenwahl gekommen. Planmäßig sollte die Wahl im November stattfinden, kurz vor dem Ende der zweiten Amtsperiode von Präsident Joseph Kabila. Ein drittes Mal darf er laut Verfassung nicht antreten. Im September kündigte die Wahlkommission eine Verschiebung der Wahl auf Ende 2018 an. Die Opposition wirft Kabila vor, so an der Macht festzuhalten.