Status Quo feiern Tourauftakt in Wien

„In the Army Now“ und „Rockin’ All Over the World“ heißen die größten Hits, mit denen die britische Rockband Status Quo Berühmtheit erlangt hat. Anfang der 1960er Jahre gegründet, zählt sie zu den erfolgreichsten und langlebigsten Rockgruppen aller Zeiten. Heute startet sie im Wiener Gasometer eine Europatournee.

Mehr dazu in oe1.ORF.at