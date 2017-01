Schlafhilfen auf dem Prüfstand

Fast die Hälfte der Weltbevölkerung leidet an Schlafstörungen, auch ein Viertel der Österreicher kennt dieses Problem aus eigener Erfahrung. Für US-Techfirmen eröffnet sich damit ein profitabler Markt. Von Smartphone-Apps und Gesundheitstrackern bis hin zu neuen Trends am Matratzenmarkt: Eine Vielzahl an Produkten einer neu entstandenen Branche soll den Schlaf verbessern, hier lassen sich Milliarden umsetzen. Doch nicht alles ist empfehlenswert, sagt ein Schlafmediziner gegenüber ORF.at.

