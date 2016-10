Moskau an den Pranger gestellt

Die Front gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin im Streit über das russische Vorgehen in der umkämpften syrischen Metropole Aleppo formiert sich weiter. Die schwedische Außenministerin Margot Wallström forderte nun EU-Sanktionen gegen Russland. Auch Frankreich soll hinter den Kulissen daran arbeiten. Die russischen Kriegsverbrechen gehörten juristisch verfolgt, so Wallström weiter. Der britische Außenminister Boris Johnson rief indes zu Demos vor der russischen Botschaft in London auf. Moskau konterte und sprach von Hysterie.

