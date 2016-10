WM-Qualifikation: Argentinien blamiert sich gegen Paraguay

Der zweifache Weltmeister Argentinien muss nach einer 0:1-Heimpleite gegen Paraguay um die Qualifikation für die WM 2018 in Russland bangen. Mit dem Sieg in Cordoba konnte Paraguay erstmals in der WM-Qualifikation in Argentinien gewinnen. Neuer Tabellenführer ist Brasilien, das unter dem neuen Trainer Tite beim 2:0 in Venezuela den vierten Sieg im vierten Spiel feierte.

Mehr dazu in sport.ORF.at