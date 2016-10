Geschichtsstunde mit hinreißender Musik

Der Beginn der Sozialdemokratie, ihre Errungenschaften und ihr schnelles Ende in der Zwischenkriegszeit: „Alles Walzer, alles brennt” arbeitet sich im Volkstheater an den Jahrzehnten im Wien ab der Jahrhundertwende ab, als gesellschaftliche Umbrüche den Kontinent lawinenartig erfassten – ein guter Nährboden für Utopien aller Art, die in Wien gelebt wurden. Christine Eders Textcollage versteht sich als „Untergangsrevue”, die Parallelen zur heutigen Zeit sucht. Mit hinreißender Musik von Eva Jantschitsch alias Gustav inszeniert, mutiert das Stück über weite Teile allerdings auch zur frontal vorgetragenen Geschichtsstunde.

