300 in Lager von Rebellen

Das Zurückdrängen der Terrormiliz IS in Syrien lässt die Zahl der abtrünnigen IS-Kämpfer wachsen. Rebellen haben jetzt ein Internierungslager für diese ehemaligen Kämpfer und deren Familien errichtet. Rund 300 Personen sitzen in dem Lager fest, unter ihnen auch viele Europäer.

