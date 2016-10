Cholera-Ausbruch nach Hurrikan „Matthew“ in Haiti

Auf Hurrikan „Matthew“ ist in Haiti der befürchtete Ausbruch von Cholera gefolgt. Im Spital Port-a-Piment im Südwesten des Landes wurden allein am Sonntag 60 Cholera-Patienten aufgenommen. Es gibt nicht genügend Personal, Desinfektionsmittel und Betten, um einen derartigen Ansturm an Patienten bewältigen zu können, berichtete das Hilfswerk Austria.

Bisher sind folgende Cholera-Fälle von der WHO bestätigt: Grand Anse (148), Sud (53), Nord-West (sechs) und Artibonite (28). Sonja Schilling, Hilfswerk-Mitarbeiterin im Katastrophengebiet, schätzte die Gefahr einer Epidemie als realistisch ein: „Im Süden gibt es kein sauberes Trinkwasser geschweige denn Kochsalzlösungen oder Medikamente. Es gibt kaum Gesundheitsstationen, da ‚Matthew‘ die gesamte Infrastruktur zerstört hat.“

Der Wettlauf gegen die Zeit hat begonnen. Denn Cholera entzieht dem Körper innerhalb weniger Stunden so viel Flüssigkeit, dass die Patienten oft sterben, noch bevor sie ein Behandlungszentrum (Cholera Treatment Center, CTC) erreichen. Die Verbreitung erfolgt rasant – alle Personen, die mit dem Patienten in Kontakt waren, müssen umgehend desinfiziert werden. Die Infizierung passiert meistens durch verunreinigtes Trinkwasser.