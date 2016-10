Russland kündigt Syrien-Gespräche mit USA am Samstag an

Nach dem Abbruch der Verhandlungen über eine Waffenruhe für Syrien wollen Russland und die USA ihre direkten Gespräche wieder aufnehmen: Moskau kündigte heute ein internationales Syrien-Treffen mit den USA für Samstag in Lausanne in der Schweiz an.

Demnach werden der russische Außenminister Sergej Lawrow und sein US-Kollege John Kerry daran teilnehmen.