Jury sorgt für Überraschung

Bob Dylan erhält den Literaturnobelpreis 2016. Diese überraschende Entscheidung gab die Schwedische Akademie am Donnerstag in Stockholm bekannt. Dylan zählt zu den bekanntesten Singer-Songwritern der Welt. Mit seinen poetischen Texten beeinflusste Dylan, der seine Karriere in den 1950er Jahren begann, Generationen von Sängern und Komponisten.

