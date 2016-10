Tennis: Stars in Linz zum Auftakt makellos

Die Spanierin Garbine Muguruza ist heute standesgemäß in die Generali Ladies in Linz gestartet. Die Nummer eins des Turniers setzte sich in der ersten Runde in zwei Sätzen gegen die Türkin Caglay Büyükakcay durch und zog souverän in das Achtelfinale ein.

Keine Probleme hatten auch die US-Amerikanerin Madison Keys und die als Nummer zwei gesetzte Slowakin Dominika Cibulkova, die der Schweizerin Belinda Bencic nicht den Hauch einer Chance ließ.

Mehr dazu in sport.ORF.at