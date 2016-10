Trump könnte sogar Republikaner-Hochburg Utah verlieren

Im strengreligiösen Utah ist für Demokraten schon lange nichts mehr zu holen gewesen: 34 Prozent für Barack Obama (2008), 26 Prozent für Al Gore (2000), gar nur 25 Prozent für Bill Clinton (1992). Doch Donald Trump läuft einer heute veröffentlichten Umfrage zufolge Gefahr, die Republikaner-Hochburg an Hillary Clinton zu verlieren - oder sogar an den unabhängigen Quereinsteiger Evan McMullin.

Clinton und Trump liegen in der Umfrage gleichauf bei 26 Prozent in der Gruppe der wahrscheinlichen Wähler, berichtet der US-Sender CNN. Der mormonische Kandidat McMullin kann demnach mit 22 Prozent der Stimmen rechnen, der libertäre Kandidat Gary Johnson mit 14 Prozent.

Harsche Kritik von Utahs Republikanern

Trump hat für seine frauenverachtenden Aussagen besonders harsche Kritik aus Utah einstecken müssen. Praktisch das gesamte republikanische Establishment in dem Staat, dessen Wahlvolk zu 60 Prozent mormonisch ist, verstieß den umstrittenen Kandidaten. Der republikanische Senator Mike Lee forderte Trump bereits kurz nach Bekanntwerden des Videos, in dem sich der Bautycoon des Grapschens rühmte, zum Rückzug auf.

Seit dem Jahr 1964, als Lyndon B. Johnson einen landesweiten Erdrutschsieg feierte, hat sich in Utah kein demokratischer Politiker mehr durchgesetzt. Zwar stellt Utah nur vier Elektorenstimmen, doch hätte eine Niederlage Trumps hohen Symbolwert. Clintons Kampagne bemüht sich intensiv, einen Keil zwischen das populistische Trump-Lager und streng religiöse mormonische Wähler zu treiben, für die der Lebenswandel des New Yorker Immobilienmagnaten inakzeptabel ist.

Der Mormone McMullin tritt nur in seiner Heimat Utah und in einigen wenigen weiteren Staaten an. Sollte der frühere CIA-Mitarbeiter Trump und Clinton überflügeln können, wäre es das erste Mal seit dem Jahr 1968, dass ein US-Staat nicht für einen Demokraten oder Republikaner gestimmt hat. Damals gewann der rassistische Gouverneur von Alabama, George Wallace, fünf Südstaaten für die „American Independent Party“ (AIP), die aus Protest gegen das Bürgerrechtsgesetz gegründet worden war.