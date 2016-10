Fed steuert auf eine Zinserhöhung zu

Trotz interner Differenzen über den Zeitpunkt für eine geldpolitische Straffung steuert die Fed auf eine Zinserhöhung zu. Wie aus den heute Abend (MESZ) veröffentlichten Protokollen der September-Sitzung hervorgeht, waren sich die stimmberechtigten Mitglieder im Offenmarktausschuss einig, dass sich die Argumente für einen Schritt nach oben verstärkt haben.

Mehrere Mitglieder drängen auf Erhöhung

Mehrere Mitglieder drängen demnach sogar darauf, dass die Zinsen „relativ bald“ steigen sollten. Doch die von der Fed im Begleittext aufgenommene Passage, wonach die Notenbank den derzeitigen Zinssatz „bis auf Weiteres“ beibehalten wolle, sorgte für Zündstoff auf der Sitzung. Laut den Mitschriften waren einige Währungshüter in Sorge, dass dies in der Weise falsch ausgelegt werden könne, dass die Fed ihre Entscheidung eher am Kalender als an der Konjunkturentwicklung ausrichten werde.

Die US-Zentralbank, die Vollbeschäftigung und stabile Preise fördern soll, schaut insbesondere auf den Jobmarkt und die Inflationsrate. Laut Fed-Vizechef Stanley Fischer scheute sie vorigen Monat auch deshalb vor einer Erhöhung zurück, um den Arbeitsmarkt nicht auszubremsen. Die Entscheidung fiel mit sieben zu drei Stimmen. Im September hatte sich der Boom auf dem US-Jobmarkt leicht abgeschwächt.