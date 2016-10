CETA vor deutschem Verfassungsgericht

Das deutsche Verfassungsgericht in Karlsruhe entscheidet heute in einem Eilverfahren, ob die deutsche Regierung am 18. Oktober der Unterzeichnung des Freihandelsabkommens EU-Kanada (CETA) zustimmen darf. Es muss dabei abwägen, ob das Risiko einer CETA-Blockade oder einer Verletzung des deutschen Grundgesetzes größer ist. Das Gericht urteilt aber noch nicht, ob der Vertrag verfassungswidrig ist.

Wenn Deutschland nicht unterschreiben darf, steht im Raum, dass CETA abgeblasen werden muss, hat der deutsche Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPÖ) vor Gericht gedroht. Auch Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) will vor der Entscheidung im SPÖ-Präsidium über eine Zustimmung zu CETA noch die Entscheidung des deutschen Bundesverfassungsgerichts abwarten.

Mehrere EU-Staaten zögern mit Zusage

Aus verschiedenen Gründen haben bisher einige Staaten noch keine Zustimmung zum umstrittenen Handelsabkommen EU - Kanada (CETA) erkennen lassen. Vorbehalte äußerten neben Österreich auch Slowenien und Belgien - hier verweist man auf ausständige Abstimmungen auf nationaler Ebene. Aus Wien kommen zudem inhaltliche Forderungen. Andere Staaten haben Vorbehalte wegen der in Kanada geltenden Visumspflicht für ihre Staatsbürger. Gleichzeitig sendet die EU-Kommission Signale, zu bestimmten Änderungen an einer gemeinsamen Erklärung bereit zu sein.

