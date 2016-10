Mächtiger Hurrikan „Nicole“ zieht auf Bermudas zu

Der schwere Hurrikan „Nicole“ hält auf die Bermudas zu. Das Zentrum des Wirbelsturms der Kategorie vier lag gestern Abend (Ortszeit) rund 290 Kilometer südsüdwestlich der Inselgruppe.

Mit Windgeschwindigkeiten von 215 Kilometern pro Stunde sollte der Hurrikan das britische Überseegebiet im Laufe des heutigen Tages treffen oder streifen, wie das US-Hurrikanzentrum mitteilte.

Schulen geschlossen, Flüge gestrichen

Auf den Inseln bereiteten sich Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte auf die Ankunft des Sturms vor. „‚Nicole‘ ist eine ernsthafte Bedrohung für Bermuda“, sagte Sicherheitsminister Jeff Baron der Zeitung „Royal Gazette“. „Es ist sehr wichtig, dass die Bewohner ihre Häuser sichern und sich vorbereiten.“ Geschäfte, Büros und Schulen sollten bis mindestens morgen geschlossen bleiben. Airlines sagten ihre Flüge nach Bermuda ab, der Bus- und Fährverkehr wurde eingestellt.

In Haiti zeigte sich eine Woche nach dem schweren Hurrikan „Matthew“ das ganze Ausmaß der Zerstörung. 1,4 Millionen Menschen in dem bitterarmen Karibik-Staat brauchen dringend Hilfe. Auch die Zahl der Todesopfer stieg weiter. Nach Angaben des Zivilschutzes kamen 473 Menschen in dem Wirbelsturm ums Leben. In verschiedenen Medien war von deutlich höheren Opferzahlen die Rede.

Erste Hilfslieferungen für Haiti

Rettungskräfte sagten, die Zahl der Todesopfer werde voraussichtlich noch steigen. Auch gibt es mittlerweile zahlreiche Cholera-Fälle. Gestern trafen erste größere Lieferungen von Lebensmitteln für die notleidende Bevölkerung ein.

Zwei Lastwagen des Welternährungsprogramms (WFP) und anderer Hilfsorganisationen trafen in den besonders betroffenen Städten Port-Salut und Roche-a-Bateau ein, wie ein Korrespondent der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Die Ladung reichte allerdings nicht aus, um die Tausenden Bedürftigen zu versorgen. Viele Bewohner hatten seit dem Durchzug des Wirbelsturms am 4. Oktober kaum etwas zu sich genommen.