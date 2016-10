Radaranlagen der Huthis angegriffen

Zum zweiten Mal binnen vier Tagen ist der vor der Küste des Jemen lagernde US-Zerstörer „USS Mason“ von schiitischen Huthi-Rebellen beschossen worden. Jetzt schossen die Amerikaner zurück. Das US-Militär griff drei Radaranlagen in einem von den Rebellen kontrollierten Gebiet mit Tomahawk-Marschflugkörpern an, meldete das Pentagon am Donnerstag. Laut erster Einschätzung des US-Militärs wurden die Ziele zerstört.

