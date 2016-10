Hofburg-Wahl: Wien bietet Wahlhilfe für Obdachlose

Das Wahlrecht ist in Österreich eng an den Wohnsitz geknüpft, doch was wenn man diesen verliert? Die Stadt Wienklärt über Wahlmöglichkeiten für Obdachlose auf. Für Betroffene ist es jedoch oft schwer, diese wahrzunehmen.

