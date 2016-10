Formel 1: Vergebliche Jagd nach Punkten

Die großen Teams wie Mercedes, Red Bull und Ferrari geben in der Formel 1 den Ton an und machen die WM Jahr für Jahr unter sich aus. Für die kleineren Rennställe wird es immer schwerer, mit der Spitze mitzuhalten. Und wenn alle „Großen“ wie zuletzt in Suzuka ihre Autos ins Ziel bringen, gibt es für die Nachzügler gar nichts mehr zu holen.

Mehr dazu in sport.ORF.at