Ratifizierungsrunde kann beginnen

In Deutschland sind die Gegner des europäisch-kanadischen Freihandelsabkommens CETA vor dem Höchstgericht in Karlsruhe mit mehreren Verfassungsbeschwerden vorerst abgeblitzt. Das Gericht gab Donnerstagvormittag grünes Licht für eine deutsche Unterschrift. Die CETA-Gegner hatten die Ratifizierungsrunde, die in wenigen Tagen beginnen soll, mit ihren Klagen stoppen wollen. Die Entscheidung in Karlsruhe dürfte auch für Österreich Folgen haben.

Lesen Sie mehr …