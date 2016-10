Rückführungen in Türkei weiter schleppend

Die Rückführungen von in Griechenland ankommenden Schutzsuchenden in die Türkei verlaufen weiter schleppend. Seit Inkrafttreten des EU-Türkei-Deals Anfang April seien erst 643 Menschen zurück in die Türkei geschickt worden, teilte der Flüchtlingskrisenstab in Athen heute laut Nachrichtenagentur dpa mit.

Die EU und die Türkei hatten im März vereinbart, dass Flüchtlinge, die auf den griechischen Inseln im Osten der Ägäis ankommen, zurück in die Türkei gebracht werden sollen. Zunächst haben sie jedoch Anspruch auf ein Asylverfahren in Griechenland.

Die dortigen Behörden entscheiden häufig, dass die Türkei kein sicheres „Drittland“ für Kriegsflüchtlinge ist, und gewähren den Schutzsuchenden dennoch Asyl. Zudem ziehen sich die Verfahren aufgrund mangelnden Personals und zahlreicher Berufungsverfahren in die Länge.

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Ankommenden seit dem EU-Türkei-Deal stark zurückgegangen: Im September 2015 kamen 147.123 Schutzsuchende auf den Inseln der Ostägäis an, im September 2016 waren es nur 3.080.