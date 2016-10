D: „Keine akute Selbstmordgefahr“ bei Terrorverdächtigem

Die im Justiz im deutschen Bundesland Sachsen hat bei dem 22-jährigen Terrorverdächtigen Dschaber al-Bakr im Vorfeld keine Hinweise auf eine unmittelbare Suizidgefahr gesehen. Es sei „keine akute Selbstmordgefahr des Beschuldigten festgestellt“ worden, sagte Sachsens Justizminister Sebastian Gemkow (CDU) heute in Dresden vor Journalisten.

Nach seinen Angaben erhängte sich Bakr gestern Abend in seiner Zelle in der Justizvollzugsanstalt in Leipzig mit seinem Hemd an einem Gitter.